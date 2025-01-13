Новые автомобили Volga протестируют в Нижнем Новгороде

На конвейер нижегородского завода новые машины должны были поставить до конца 2024 года, однако пока этого не произошло. Новые модели Volga (C40, K30 и K40) — это перелицованные седан и кроссоверы марки Changan (Китай). Они отличаются от доноров (не представленных на отечественном рынке) шильдиками, бамперами и радиаторной решёткой.