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Новые автомобили Volga протестируют в Нижнем Новгороде

К испытаниям готовят сразу три модели.

Источник: сайт правительства Нижегородской области

Сразу три новые модели возрождённых автомобилей Volga, которые представили прошлой весной на конференции ЦИПР, протестируют в Нижнем Новгороде. Для этого ранее им выдали регистрационные номера, не привязанные к VIN.

На конвейер нижегородского завода новые машины должны были поставить до конца 2024 года, однако пока этого не произошло. Новые модели Volga (C40, K30 и K40) — это перелицованные седан и кроссоверы марки Changan (Китай). Они отличаются от доноров (не представленных на отечественном рынке) шильдиками, бамперами и радиаторной решёткой.

Ранее мы писали о том, что премьер Михаил Мишустин отметил важность перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение.

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