Волгоградские активисты требуют отменить пригородные маршрутки

В документе указывается, что данное решение давно назрело. Его авторы обращают внимание на тот факт, что маршрутки №№ 123,159,160, 260 и 110 следуют через весь город и дублируют трамвайные и троллейбусные линии. Это приводит к тому, что муниципальные предприятия теряют десятки миллионов рублей в месяц. Отмена этих маршруток, по их мнению, благотворно скажется на транспортной ситуации в областном центре и приведет к снижению цены проезда — действующие расценки в 100−130 рублей в документе называются грабительскими.