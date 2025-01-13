В каких городах Казахстана самое дорогое и дешевое жилье

По данным на декабрь, самые невысокие цены на квартиры на вторичном рынке сложились в Актобе (307 025 тенге) и Кызылорде (310 996 тенге). Рост по сравнению с январем на 3% и 0,04% соответственно. Заметно в прошлом году подорожал квадратный метр жилья на вторичном рынке Атырау — с 406 794 тенге до 475 508 тенге, или на 16,9%.