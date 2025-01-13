Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2024 году волгоградцы потратили в кафе и барах почти 30 млрд рублей

По данным Волгоградстата, оборот общественного питания в регионе увеличился на 13,0%.

Как сообщает статистическое ведомство, за 11 месяцев 2024 года оборот сферы общественного питания достиг 29,7 млрд руб. Относительно того же периода 2023 года по всей стране показатель вырос на 8,8%.

В общий оборот 67,2% принес малый бизнес, что равняется 19,9 млрд руб. Крупный и средний бизнес — 32,8%, что в денежном эквиваленте составляет 9,7 млрд руб.

Сфера общественного питания Южного федерального округа занимает 9,0% в общем обороте по России, принося 279,9 млрд рублей. Доля Волгоградской области от этого количества составляет 10,6%.