В 2024 году волгоградцы потратили в кафе и барах почти 30 млрд рублей

Как сообщает статистическое ведомство, за 11 месяцев 2024 года оборот сферы общественного питания достиг 29,7 млрд руб. Относительно того же периода 2023 года по всей стране показатель вырос на 8,8%.
В общий оборот 67,2% принес малый бизнес, что равняется 19,9 млрд руб. Крупный и средний бизнес — 32,8%, что в денежном эквиваленте составляет 9,7 млрд руб.
Сфера общественного питания Южного федерального округа занимает 9,0% в общем обороте по России, принося 279,9 млрд рублей. Доля Волгоградской области от этого количества составляет 10,6%.