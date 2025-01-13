В Новосибирской области на ремонт ТЭЦ хотят направить 5 миллиардов

13 января стало известно, что в текущем году новосибирская энергетическая компания собирается вложить 5 миллиардов рублей в ремонт ТЭЦ.
Соответствующие вложения на 13% превысят показатели прошлого года. 4 из указанных ТЭЦ находятся в областном центре, еще одна — в Куйбышеве.
В совокупности специалисты хотят привести в порядок 98 единиц оборудования. Самые масштабные работы будут проводиться в летний сезон, чтобы не нарушать стабильность теплоснабжения жителей.
Напомним, что 10 января в Новосибирске авария оставила без отопления почти 50 многоэтажек в Ленинском районе. Судя по карте отключения муниципального портала, к настоящему времени энергетикам удалось восстановить подачу ресурса.