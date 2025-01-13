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Систему для обнаружения деформаций бетона создали в Новосибирске

В работе модуля используются искусственный интеллект и машинное обучение для анализа изображений и видео с камер наблюдения.

В Новосибирском государственном техническом университете разработали модуль для обнаружения деформаций бетона. Система позволит сократить риски возникновения аварийных ситуаций и избежать существенных финансовых затрат на ремонт, рассказали в пресс-центре ВУЗа.

В работе модуля используются ИИ и машинное обучение для анализа изображений/видео с камер наблюдения. Трещины в бетоне могут быть незаметными, но при этом приводить к серьезным разрушениям, объяснили разработчики. Несвоевременное обнаружение деформаций повышает риски обрушения конструкций. Модуль поможет предотвратить такие ситуации, а также избежать дополнительных финансовых затрат на восстановление.

При разработке системы был собран большой пакет данных, создана базовая нейронная сеть, которую обучили обнаруживать трещины в бетоне на основе обработанных изображений. Модуль показал точность обнаружения деформаций на уровне 95%.

Предполагается, что разработка будет востребована у строительных компаний для диагностики состояния зданий в целях предотвращения аварий и экономии на ремонте, муниципалитетов и госорганов, которые несут ответственность за безопасность общественных сооружений, мостовых конструкций, а также у владельцев коммерческой недвижимости.

Ранее АиФ-Новосибирск рассказал, что компания бывшего силовика построит бизнес-центр в Новосибирске. Согласно проекту, здание будет 14-этажным, площадью более 14 тыс кв м.

За 31,5 млн рублей выставили на торги часть имущества «СМК-9». Арбитражный суд НСО признал ООО «СМК-9» банкротом летом 2023 года.

Прибор для анализа недр земли создали в инженерной школе Новосибирска. Устройство небольшое по размерам, оно может просканировать и оценить состояние верхних слоёв почвы.