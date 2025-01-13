Систему для обнаружения деформаций бетона создали в Новосибирске

В работе модуля используются ИИ и машинное обучение для анализа изображений/видео с камер наблюдения. Трещины в бетоне могут быть незаметными, но при этом приводить к серьезным разрушениям, объяснили разработчики. Несвоевременное обнаружение деформаций повышает риски обрушения конструкций. Модуль поможет предотвратить такие ситуации, а также избежать дополнительных финансовых затрат на восстановление.