Систему для обнаружения деформаций бетона создали в Новосибирске

В Новосибирском государственном техническом университете разработали модуль для обнаружения деформаций бетона. Система позволит сократить риски возникновения аварийных ситуаций и избежать существенных финансовых затрат на ремонт, рассказали в пресс-центре ВУЗа.
В работе модуля используются ИИ и машинное обучение для анализа изображений/видео с камер наблюдения. Трещины в бетоне могут быть незаметными, но при этом приводить к серьезным разрушениям, объяснили разработчики. Несвоевременное обнаружение деформаций повышает риски обрушения конструкций. Модуль поможет предотвратить такие ситуации, а также избежать дополнительных финансовых затрат на восстановление.
При разработке системы был собран большой пакет данных, создана базовая нейронная сеть, которую обучили обнаруживать трещины в бетоне на основе обработанных изображений. Модуль показал точность обнаружения деформаций на уровне 95%.
Предполагается, что разработка будет востребована у строительных компаний для диагностики состояния зданий в целях предотвращения аварий и экономии на ремонте, муниципалитетов и госорганов, которые несут ответственность за безопасность общественных сооружений, мостовых конструкций, а также у владельцев коммерческой недвижимости.
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