В Волгограде расширят территорию парка Героев-летчиков

В частности, в парке Героев-летчиков будет проведено благоустройство территории, прилегающей к дому № 15а на бульваре 30-летия Победы.
Работы будет выполнять подрядчик, определенный по результатам конкурсных процедур, контракт с ним будет заключен в установленные законодательством сроки.
Выбранная компания, как подчеркнули в пресс-службе мэрии, уже имеет опыт в сфере благоустройства общественных пространств и зарекомендовала себя надежным исполнителем. Одним из примеров работы подрядчика может служить сквер «Мы вместе», созданный на улице 7-й Гвардейской в прошлом году.
В рамках проекта планируется устройство дорожно-тропиночной сети, систем освещения и видеонаблюдения, установка пергол, парклетов, горок для детских площадок, памп-трека, а также лавочек и урн.
Стоит отметить, что это уже не первый этап благоустройства парка. Ранее, на территории, прилегающей к дому № 21 по бульвару 30-летия Победы, обустроили детскую площадку, а также установили солнечные часы в авиационной тематике и отреставрированный самолет Су-27.
Работы будут проводиться в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда.
К слову, в Волгограде до 2034 года намечено провести работы по благоустройству не менее 80 общественных пространств и 430 дворов. Также планируется высадить свыше 320 тысяч деревьев и кустарников.