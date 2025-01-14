В Волгограде расширят территорию парка Героев-летчиков

Стоит отметить, что это уже не первый этап благоустройства парка. Ранее, на территории, прилегающей к дому № 21 по бульвару 30-летия Победы, обустроили детскую площадку, а также установили солнечные часы в авиационной тематике и отреставрированный самолет Су-27.