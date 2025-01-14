В Волгоградскую область в 2025 году поступит 31 школьный автобус

С начала реализации федеральной программы, начавшейся в 2016 году, Волгоградская область получила в общей сложности 646 школьных машин для всех муниципальных районов, сообщает региональный комитет образования и науки.
Школьные автобусы соответствуют всем требованиям для организованных перевозок детей. К примеру, они оснащены ограничителем скорости, автоматической системой, предотвращающей движение при не полностью закрытых дверях, а также стеллажами для сумок и рюкзаков.
В дополнение в автобусах установлены кнопка вызова водителя, тахографы, аварийно-вентиляционные люки и спутниковая навигационная система ГЛОНАСС/GPS.
Ежедневно в Волгоградской области более 11 тысяч детей добираются до своих учебных заведений и обратно на школьных автобусах, которые курсируют по 642 маршрутам общей протяженностью около 8 тыс. км.
Важно отметить, что малокомплектные школы в удаленных поселениях также обеспечиваются транспортом: автобусы, предназначенные для этого, имеют универсальную проходимость и приспособлены для перевозки детей разных возрастов.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уделяет особое внимание модернизации специализированного и пассажирского общественного транспорта.
Ранее в рамках нацпроекта «Культура» 12 автоклубов — передвижных многофункциональных культурных центров — были поставлены в районные дома культуры для организации гастрольной деятельности.
Также принято решение о поставке 8 автобусов для центра «Юный ястреб». В начале 2025 года губернатор оценил развитие инфраструктуры военно-патриотической площадки и поставил новые задачи.