Нацбанк ощутимо поднял курс доллара и курс евро на 14 января

Национальный банк скорректировал курсы валют на 14 января 2025 года, вторник. В итоги курсы основных валют поменялись как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Понижен в итоге курс российского рубля, а курс евро и курс доллара повышены в продолжение рабочей недели.