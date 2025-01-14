Нацбанк ощутимо поднял курс доллара и курс евро на 14 января

Национальный банк скорректировал курсы валют на 14 января 2025 года, вторник. В итоги курсы основных валют поменялись как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Понижен в итоге курс российского рубля, а курс евро и курс доллара повышены в продолжение рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 14 января, Национальный банк принял такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4983 белорусского рубля, 1 евро — 3,5666 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4051 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в понедельник, 13 января, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля понизился. Сильнее других курсов изменен курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара повышен на 0,0264 белрубля, евро подрос на 0,0095 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0004 белрубля.
Тем временем власти соседней с Беларусью Польши хотят ограничить интернет.