Депутат ГД Глазкова предложила распределить между гражданами доходы от ресурсов

Программа PFD была основана в 1982 году и с тех пор ежегодно предоставляет выплаты жителям Аляски. Размер выплат варьируется в зависимости от доходов фонда и может меняться из года в год. Например, в 2023 году размер выплаты составил $1312 на человека, что на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.