В Красноярске расселят еще три дома в 2025 году

В них уже проведена оценка. Сейчас жильцы узнают результаты. Те, кто приобрел квартиру по договору соцнайма, получат другое жилье в черте города с той же квадратурой. Те, кто является собственником, могут сделать выбор между получением новой квартиры или денежных средств.