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В Красноярске расселят еще три дома в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты начали работу по расселению домов по ул. Историческая, 16, ул. Брянская 35б, ул. 60 лет Октября, 20.

Источник: Соцсети

В них уже проведена оценка. Сейчас жильцы узнают результаты. Те, кто приобрел квартиру по договору соцнайма, получат другое жилье в черте города с той же квадратурой. Те, кто является собственником, могут сделать выбор между получением новой квартиры или денежных средств.

Так, в небольшом доме по ул. Брянской, 35б расселят две квартиры. В доме по ул. 60 лет Октября, 20 расселят 78 человек. В доме на четыре квартиры по ул. Исторической, 16, построенном в 1920 году, расселят шестерых человек.

После переездов старые дома снесут, рассказывают в мэрии.

Добавим, в 2025 году расселят также две квартиры по ул. Армейской.

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