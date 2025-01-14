В Красноярске расселят еще три дома в 2025 году

В них уже проведена оценка. Сейчас жильцы узнают результаты. Те, кто приобрел квартиру по договору соцнайма, получат другое жилье в черте города с той же квадратурой. Те, кто является собственником, могут сделать выбор между получением новой квартиры или денежных средств.
Так, в небольшом доме по ул. Брянской, 35б расселят две квартиры. В доме по ул. 60 лет Октября, 20 расселят 78 человек. В доме на четыре квартиры по ул. Исторической, 16, построенном в 1920 году, расселят шестерых человек.
После переездов старые дома снесут, рассказывают в мэрии.
Добавим, в 2025 году расселят также две квартиры по ул. Армейской.