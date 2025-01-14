Суд обязал управляющую компанию «ЖСК» создать площадку для сбора ТКО в Красноярске

Суд вынес решение, согласно которому ООО УК «ЖСК» должно оборудовать площадку для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей домов на улице Партизанская в Красноярске.
Иск в суд был подан Управлением Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга граждан после повторной жалобы местной жительницы на ненадлежащее состояние контейнерной площадки, расположенной по адресам Партизанская, 72, 70 и 70 «А». Ранее управляющая компания уже получала предостережение по этому вопросу, однако никаких действий для устранения нарушений законодательства не предприняла.
Следует отметить, что еще осенью 2022 года по запросу администрации Октябрьского района было выдано заключение о соответствии запланированного места для накопления ТКО требованиям, но площадка так и не была должным образом обустроена.
На судебном заседании представитель управляющей компании сообщил, что площадка существует, но пока не оформлена. Тем не менее, он отметил, что требования Управления уже выполняются, и осталось лишь установить ограждение.
Суд поддержал требования Управления, обязав ООО УК «ЖСК» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу оборудовать площадку для накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.