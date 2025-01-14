Суд обязал управляющую компанию «ЖСК» создать площадку для сбора ТКО в Красноярске

Иск в суд был подан Управлением Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга граждан после повторной жалобы местной жительницы на ненадлежащее состояние контейнерной площадки, расположенной по адресам Партизанская, 72, 70 и 70 «А». Ранее управляющая компания уже получала предостережение по этому вопросу, однако никаких действий для устранения нарушений законодательства не предприняла.