Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки

«Предлагают всевозможные условия, в том числе рассрочку даже до ввода жилья в эксплуатацию. А если клиент выбирает квартиру на этапе котлована, то цена там существенно ниже, чем на момент ввода — примерно на 30−40%. Потому что за период строительства рост цены квадратного метра достаточно существенный. Некоторые застройщики предлагают микс условий», — рассказала Плотникова.