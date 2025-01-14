Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки

«Ключевое, что сохранилось, — это семейная ипотека со ставкой 6%. Это на сегодня потрясающее подспорье для клиентов, которые хотят улучшить свои жилищные условия и инвестировать в недвижимость».
Воспользоваться таким правом могут семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет или с одним ребенком до 7 лет.
Плотникова напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина Минфин отменил лимиты по семейной ипотеке, и с начала 2025 года во всех банках или офисах застройщиков можно подать заявку и одобрить участие в этой льготной программе.
Еще один вид льготной ипотеки, действующей в Крыму в 2025 году, предполагает государственную поддержку при покупке жилья IT-специалистами, добавила Плотникова.
«IT-ипотека у нас по ставке 5%. Здесь, конечно, возможность чуть поменьше. Но ею тоже пользуются достаточно активно, у нас ежемесячно есть такие сделки», — отметила она.
Получить IT-ипотеку могут работники аккредитованной организации соответствующей отрасли, причем подтверждать статус сотрудника и возможность платить по договору придется регулярно, заметила Плотникова.
«Поэтому нельзя просто устроиться в компанию, получить ипотеку и уволиться, иначе ставка будет базовой», — добавила она.
По словам Плотниковой, это пока все, чем можно воспользоваться в Крыму при покупке жилья с господдержкой. Вместе с тем, помимо ипотечных программ застройщики предлагают свои льготные условия, при этом очень лояльны к клиентам.
«Предлагают всевозможные условия, в том числе рассрочку даже до ввода жилья в эксплуатацию. А если клиент выбирает квартиру на этапе котлована, то цена там существенно ниже, чем на момент ввода — примерно на 30−40%. Потому что за период строительства рост цены квадратного метра достаточно существенный. Некоторые застройщики предлагают микс условий», — рассказала Плотникова.
Эксперт отметила, что существенного роста дебиторской задолженности у крымчан сегодня не наблюдается.
«Люди, что ли, более дисциплинированные стали. Но за этим, конечно, следует и более высокая требовательность со стороны клиентов», — подытожила специалист.