В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на улице Титова

Дом № 6 на улице Титова, 253, официально введен в эксплуатацию. Свои квартиры ждали 96 семей.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома в своем телеграм-канале. Достигнуть этого результата удалось благодаря совместным усилиям регионального правительства и городской администрации, которые помогли завершить проект после банкротства предыдущего застройщика в 2021 году. Группа компаний «Первый строительный фонд» взяла на себя обязательства по окончанию строительства в 2024 году.
Дом № 6 является частью жилого комплекса «Любимый», где в 2021 году остались недостроенными два здания — № 6 и № 7. Завершение строительства шестого дома стало важным событием для владельцев квартир, которые теперь могут начинать планировать переезд.
Ситуация с домом № 7 также прояснилась: дольщики организовали жилищно-строительный кооператив и активно ищут финансирование для завершения строительства с привлечением средств участников крупных инвестиционных проектов. Работы на объекте планируется возобновить в ближайшее время.
Напомним, в Новосибирской области в 2025 году благоустроят 118 общественных пространств.