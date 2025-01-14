В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на улице Титова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома в своем телеграм-канале. Достигнуть этого результата удалось благодаря совместным усилиям регионального правительства и городской администрации, которые помогли завершить проект после банкротства предыдущего застройщика в 2021 году. Группа компаний «Первый строительный фонд» взяла на себя обязательства по окончанию строительства в 2024 году.