Кормилец прокомментировал круглогодичную работу омских садовых маршрутов

«В ближайшее время нет. Пассажиропоток крайне низкий. Расходы предприятия на выполнение перевозок пассажиров к садоводческим товариществам высокие. Они себя не оправдывают экономически. Уж извините меня, цинично дам характеристику. Люди, которые осматривают для себя в перспективе проживать на территории СНТ, они проживают на территории сельхозугодий, скажем так. И те люди, которые для себя это планируют, должны оценивать риски того, что проживают на территории этих СНТ, на территории садоводческих товариществ нет обязательств обеспечивать транспортное обслуживание, так как эти территории не являются территориями населенных пунктов», — заявил Вадим Кормилец в эфире «Вести. Омск».