В Шербакульском районе Омской области участились проблемы с сельхозпредприятиями

«Установлено, что 115 работникам сельскохозяйственного предприятия ЗАО “Кутузовское” не выплачена заработная плата в сумме более 3,9 млн рублей.
Прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)", — заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, задолженность по заработной плате погашена. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности, его позиция не приводится.
По данным ФНС, на конец 2023 года среднесписочная численность работников ЗАО составляла 138 человек.
В конце 2024 года АО логистическая компания «Зерно Сибири» подало в Арбитражный суд Омской области иск на банкротство ЗАО «Кутузовское». Заявлению предшествовала тяжба по иску логистической компании, завершенная мировым соглашением, где ответчик обязался выплатить порядка 30 млн рублей.
Отметим, что это не первое проблемное сельхозпредприятие в Шербакульском районе. В частности, в рамках банкротства ООО «МТС» описали землю и технику омского агрария.