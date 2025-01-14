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В Ростове не выдано ни одного разрешения на строительство жилых домов

Это связано с жалобами дончан на отсутствие инфраструктуры.

Как сообщается на сайте администрации Ростова, в донской столице за декабрь прошлого года не выдали ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов.

Напомним, врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство высоток с начала декабря 2024 года. Это решение связано с жалобами дончан на отсутствие инфраструктуры.

В декабре 2024 года департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдал ни одного разрешения на строительство многоэтажек.

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