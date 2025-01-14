В Ростове не выдано ни одного разрешения на строительство жилых домов

Как сообщается на сайте администрации Ростова, в донской столице за декабрь прошлого года не выдали ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов.
Напомним, врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство высоток с начала декабря 2024 года. Это решение связано с жалобами дончан на отсутствие инфраструктуры.
В декабре 2024 года департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдал ни одного разрешения на строительство многоэтажек.