Курсы валют на 14 января, цены на нефть и металлы

Нефть: нефть продолжала активно дорожать вечером в понедельник на опасениях последствий антироссийских санкций для мирового рынка топлива, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:50 аст повысились на 1,31 доллара (1,64%), до 81,07 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,77 доллара (2,31%), до 78,34 доллара за баррель.