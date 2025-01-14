Курсы валют на 14 января, цены на нефть и металлы

Нефть: нефть продолжала активно дорожать вечером в понедельник на опасениях последствий антироссийских санкций для мирового рынка топлива, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:50 аст повысились на 1,31 доллара (1,64%), до 81,07 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,77 доллара (2,31%), до 78,34 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота коррекционно снижалась в понедельник вечером на 1% после четырех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:50 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 29,09 доллара, или на 1,07%, до 2 685,91 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — на 2,99%, до 30,387 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:59 аст bitcoin торговался по 94 849,2 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,76%, а ее капитализация составила 1,87 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 159,13 долларов, понизившись в цене на 2,55%. Капитализация этой криптовалюты составила 380,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,20 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 января 2025 года. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 января 2024 года, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 января 2024 года.
1 австралийский доллар 324.72 тенге.
1 азербайджанский манат 311.81 тенге.
10 армянский драм 13.31 тенге.
1 белорусский рубль 161.82 тенге.
1 бразильский реал 86.57 тенге.
10 венгерских форинтов 13.03 тенге.
1 грузинский лари 188.89 тенге.
1 датская крона 72.27 тенге.
1 дирхам ОАЭ 143.91 тенге.
1 доллар США 528.52 тенге.
1 евро 539.14 тенге.
1 индийская рупия 6.1 тенге.
1000 иранский риал 12.6 тенге.
1 канадский доллар 366.09 тенге.
1 китайский юань 72.08 тенге.
1 кувейтский динар 1711.47 тенге.
1 кыргызский сом 6.07 тенге.
1 малазийский ринггит 117.24 тенге.
1 мексиканский песо 25.42 тенге.
1 молдавский лей 28.42 тенге.
1 норвежская крона 46.01 тенге.
1 польский злотый 126.24 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 140.8 тенге.
1 российский рубль 5.17 тенге.
1 СДР 685.66 тенге.
1 сингапурский доллар 384.71 тенге.
1 таджикский сомони 48.49 тенге.
1 тайский бат 15.21 тенге.
1 турецкая лира 14.89 тенге.
100 узбекских сумов 4.08 тенге.
1 украинская гривна 12.48 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 641.15 тенге.
1 чешская крона 21.41 тенге.
1 шведская крона 46.87 тенге.
1 швейцарский франк 576.67 тенге.
1 южноафриканский ранд 27.58 тенге.
100 южнокорейских вон 35.94 тенге.
1 японская иена 3.36 тенге.