«Управляйки» оштрафовали на 13 млн рублей в Приморье

За 2024 год управляющие компании допустили около тысячи ошибок по всему Приморью. Специалисты вынесли 886 предостережений и выдали 62 предписания, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно данным государственной жилищной инспекции, управляйки проверяли 584 раза. В рамках мероприятий проводились проверки, визиты и обследования. Специалисты приходят в компании по просьбам местных жителей.
Кто-то жалуется на содержание домов, кто-то — на плату за обслуживание жилых помещений. Есть жильцы, недовольные ремонтом, и так далее. Помимо основных причин недовольств, сотрудники жилинспекции должны проверить соответствие и исполнение требований к предоставлению коммунальных услуг. Также специалисты оценивают подход к капремонту.
На злостных нарушителей всего завели 107 административных дел, общая сумма штрафа составила 13 миллионов рублей.
Ранее «КП» писала о снижении количества водителей, управляющих авто в нетрезвом виде.