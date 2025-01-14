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«Управляйки» оштрафовали на 13 млн рублей в Приморье

Государственная жилищная инспекция вынесла почти 900 предостережений.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год управляющие компании допустили около тысячи ошибок по всему Приморью. Специалисты вынесли 886 предостережений и выдали 62 предписания, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Согласно данным государственной жилищной инспекции, управляйки проверяли 584 раза. В рамках мероприятий проводились проверки, визиты и обследования. Специалисты приходят в компании по просьбам местных жителей.

Кто-то жалуется на содержание домов, кто-то — на плату за обслуживание жилых помещений. Есть жильцы, недовольные ремонтом, и так далее. Помимо основных причин недовольств, сотрудники жилинспекции должны проверить соответствие и исполнение требований к предоставлению коммунальных услуг. Также специалисты оценивают подход к капремонту.

На злостных нарушителей всего завели 107 административных дел, общая сумма штрафа составила 13 миллионов рублей.

Ранее «КП» писала о снижении количества водителей, управляющих авто в нетрезвом виде.

штрафы