«Управляйки» оштрафовали на 13 млн рублей в Приморье

Кто-то жалуется на содержание домов, кто-то — на плату за обслуживание жилых помещений. Есть жильцы, недовольные ремонтом, и так далее. Помимо основных причин недовольств, сотрудники жилинспекции должны проверить соответствие и исполнение требований к предоставлению коммунальных услуг. Также специалисты оценивают подход к капремонту.