В Узбекистане госорганы снова обяжут закупать отечественную электротехническую продукцию

Идея кажется неплохой: поддержка отечественного бизнеса, развитие локального производства и снижение зависимости от импорта. Однако есть здесь и пара вопросов.
Подобные меры — не новость. Ранее в стране также предпринимались попытки поддержать местных производителей за счёт административных решений. Но если вопрос снова поднимается, значит, прежние меры не дали ожидаемого эффекта. Что пошло не так? Возможно, дело в том, что качество продукции не всегда соответствует требованиям, а цена нередко оказывается выше, чем у импортных аналогов.
Вопросов больше, чем ответов
Как именно будет выглядеть этот гарантированный рынок, и какие механизмы будут использоваться для покупки отечественной техники, пока неясно. Будет ли это централизованная система тендеров, квоты на обязательные закупки или создание новых государственных структур для контроля? Сейчас можно сказать одно — без чётких правил и прозрачных механизмов реализация этой идеи может столкнуться с трудностями.
Кроме того, обязательное требование закупать продукцию у местных производителей может привести к нескольким проблемам:
1. Качество продукции. Если компаниям придётся закупать товары только у местных производителей, не станет ли это препятствием для выбора качественного оборудования? Поддержка не должна превращаться в навязывание.
2. Цена вопроса. Местные товары, даже с учётом логистики, часто не дешевле импортных аналогов. При гарантированном рынке спроса у производителей не будет мотивации снижать цены или улучшать качество.
3. Конкуренция. Такие меры могут тормозить развитие рынка, если компании начнут полагаться на «гарантированные закупки» вместо инноваций и улучшений.
Поддержка отечественных предприятий важна, но она должна быть умной и гибкой, чтобы стимулировать реальное развитие, а не просто обеспечивать госзаказы без требований к качеству. В противном случае вся инициатива рискует стать очередным популистским решением, которое не принесёт долгосрочной пользы.
Создание гарантированного рынка для местных электротехнических предприятий — шаг, который может принести пользу, если будет подкреплен реальными мерами по повышению качества продукции и прозрачностью в процессе закупок. Однако без учета прошлых ошибок это рискует стать еще одной формальностью, которая не изменит положение дел.
Может, стоит начать с простого примера? Например, заменить любимые чиновниками iPhone, закупаемые в больших количества, на отечественные смартфоны. В конце концов, дешевле — значит лучше для бюджета. Или нет?