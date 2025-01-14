В Узбекистане госорганы снова обяжут закупать отечественную электротехническую продукцию

Как именно будет выглядеть этот гарантированный рынок, и какие механизмы будут использоваться для покупки отечественной техники, пока неясно. Будет ли это централизованная система тендеров, квоты на обязательные закупки или создание новых государственных структур для контроля? Сейчас можно сказать одно — без чётких правил и прозрачных механизмов реализация этой идеи может столкнуться с трудностями.