Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор»

Кроме проблем с оплатой товаров, сети «Светофор» также предъявлены претензии по качеству продукции. В частности, Роскачество неоднократно выявляло нарушения в части сроков хранения продовольственных товаров в магазинах сети. Сеть была привлечена к административной ответственности за несоблюдение санитарных и технических регламентов. В 2023 году, например, Роспотребнадзор изъял более 14 тонн небезопасных продуктов, которые не соответствовали стандартам качества и безопасности. Эти проблемы с качеством продукции создают не только финансовые риски для поставщиков, но и могут привести к ухудшению репутации самой сети.