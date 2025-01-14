Более 500 тонн просроченных консервов продаются в Екатеринбурге

По словам пресс-секретаря ведомства Натальи Сайфулиной, неоднократные нарушения допускали екатеринбургские предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт». Они при занесении в информационную систему сведений о продукции ссылались на несуществующие ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, они искусственно завышали объемы продукции и продлевали сроки годности. Так, когда заканчивались сроки годности одной партии консервов, ее объединяли с другой, «более свежей», и таким образом продукция становилась пригодной к реализации.
Просроченные рыбные консервы направлялись в магазины области. Сейчас получателям товара направлена информация о поступлении небезопасной продукции и необходимости изъятия ее из оборота. Информация передана в ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее ЕАН писал, что в Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области на складе компании «Гринберри» на улице Новинской, 3а нашли 218 тонн просроченных рыбных консервов. На банки с просроченными консервами наклеивали этикетки с новыми сроками годности. Например, «Горбуша натуральная» превращалась в «Горбушу натуральную Росрезерв 245 г». На некоторых банках вообще не был указан срок годности, а этикетки были напечатаны на обычном принтере. В некоторых банках уже образовалась плесень.