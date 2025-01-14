«Баден-Баден» планирует построить гостиницу на Шарташе в Екатеринбурге

Процедура сбора мнения горожан продлится до 7 февраля 2025 года. Добавим, что компания «Баден-Баден» не первый раз пытается «зайти» на берег Шарташа.
Еще в 2021 году компания планировала построить термальный комплекс на южном участке прибрежной зоны. Эти планы вызвали протесты со стороны местных жителей и представителей общественных экологических организаций. Однако государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение по этому проекту.
В 2023 году бенефициар «Баден-Баден» Евгений Кононов начал строить рядом с Шарташским лесопарком бассейны под видом благоустройства территории. Несмотря на сопротивление городских властей, комплекс все-таки запустили, но проработал он недолго. Суд летом 2023 года запретил работу бассейнов.