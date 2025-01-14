«Баден-Баден» планирует построить гостиницу на Шарташе в Екатеринбурге

Еще в 2021 году компания планировала построить термальный комплекс на южном участке прибрежной зоны. Эти планы вызвали протесты со стороны местных жителей и представителей общественных экологических организаций. Однако государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение по этому проекту.