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«Баден-Баден» планирует построить гостиницу на Шарташе в Екатеринбурге

Компания «Баден-Баден» намерена построить гостиницу на восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Это следует из проекта, размещенного для общественных обсуждений на официальном сайте городской администрации.

Источник: ЕАН

Процедура сбора мнения горожан продлится до 7 февраля 2025 года. Добавим, что компания «Баден-Баден» не первый раз пытается «зайти» на берег Шарташа.

Еще в 2021 году компания планировала построить термальный комплекс на южном участке прибрежной зоны. Эти планы вызвали протесты со стороны местных жителей и представителей общественных экологических организаций. Однако государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение по этому проекту.

В 2023 году бенефициар «Баден-Баден» Евгений Кононов начал строить рядом с Шарташским лесопарком бассейны под видом благоустройства территории. Несмотря на сопротивление городских властей, комплекс все-таки запустили, но проработал он недолго. Суд летом 2023 года запретил работу бассейнов.

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