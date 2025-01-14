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Нацбанк Казахстана наведет порядок в обменниках

АСТАНА, 14 янв — Sputnik. Национальный Банк сообщил о разработке проекта постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты».

Источник: Sputnik.kz

«Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США — 7 тенге, евро — 10 тенге», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка. Эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

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