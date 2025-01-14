Правительство продлило на год меры поддержки строительной отрасли

Реализуемые меры позволят сократить сроки и стоимость строительства, снизить нагрузку на бизнес, завершить строящиеся объекты. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, это позволит сохранить высокие темпы развития строительной отрасли и обеспечить запуск новых проектов.
Принятыми постановлениями до 1 января 2026 года продлены: упрощённый порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок и случаи изменения существенных условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках.
На вышеуказанный срок продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационных фондов. Кроме того, продлён упрощённый порядок ввода незавершённых объектов. По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в разрешение на строительство исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю. Это позволит ускорить ввод незавершённых объектов примерно на полгода и сократить их количество.
До 1 января 2026 года продлены особенности заключения строительных контрактов под ключ. Речь идёт о возможности осуществления закупок, предметом которых одновременно является подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, поставка оборудования. Контракты под ключ позволяют сократить сроки строительства, снизить риски, приводящие к необходимости пересмотра проектных решений на этапе строительства, а также повысить ответственность подрядчика за конечный результат.
Совершенствуется механизм комплексного развития территорий. Теперь в такие проекты можно будет включать объекты индивидуального жилищного строительства и дома блокированной застройки. Определён порядок строительства инфраструктуры, чтобы она не отставала от возведения жилья и проекты оставались интересными для застройщиков. Уточнены случаи, когда можно вносить изменения в договор о КРТ, и упрощена его подготовка. Также сокращено количество зон с особыми условиями использования территорий и ограничений в них.
В целях совершенствования работы строительной отрасли, в 2024 году было принято 39 федеральных законов или более 150 значимых для отрасли поправок. Продолжается работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла. За счёт исключения устаревших согласований и избыточных процедур исчерпывающий перечень сокращён до 600 процедур, а продолжительность инвестиционно-строительного цикла до 1300 дней. По словам Марата Хуснуллина, поставлена задача, сократить этот срок к 2030 году до 1000 дней.