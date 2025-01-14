Правительство продлило на год меры поддержки строительной отрасли

На вышеуказанный срок продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационных фондов. Кроме того, продлён упрощённый порядок ввода незавершённых объектов. По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в разрешение на строительство исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю. Это позволит ускорить ввод незавершённых объектов примерно на полгода и сократить их количество.