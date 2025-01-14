В Волгограде снесут аварийный дом на улице Салтыкова-Щедрина

Сотрудники Госжилнадзора провели обследование технического состояния дома № 7 на улице Салтыкова-Щедрина, после чего заключение было направлено в администрацию Тракторозаводского района.
Межведомственная комиссия постановила, что дом находится в аварийном состоянии и подлежит сносу, проинформировали в инспекции Госжилнадзора региона.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров отметил переселение волгоградцев из аварийных домов как одно из приоритетных направлений деятельности. В Волгоградской области был полностью решен вопрос переселения из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
А с 2019 года новоселами стали или получили компенсацию 9,1 тыс. граждан — это 127% от установленного Минстроем планового показателя.