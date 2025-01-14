В Волгограде снесут аварийный дом на улице Салтыкова-Щедрина

Напомним, губернатор Андрей Бочаров отметил переселение волгоградцев из аварийных домов как одно из приоритетных направлений деятельности. В Волгоградской области был полностью решен вопрос переселения из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.