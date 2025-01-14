«Ласточку» «Самара — Тольятти» продлили до Новокуйбышевска

«Как уже отметили, действительно, Самарско-Тольяттинская агломерация — третья по численности населения в стране, и сегодня Новокуйбышевск в очередной раз заявляет о том, что он — неотъемлемая, абсолютно полноценная часть этой агломерации. Запуск скоростного электропоезда “Ласточка”, следующего по маршруту “Тольятти — Самара”, путь следования которого продлен до станции “Новокуйбышевская” — это важное событие для новокуйбышевцев, которое станет удобным решением для тех, кто ежедневно ездит на работу, учёбу или просто путешествует», — отметил Алексей Коробков.