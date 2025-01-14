В Башкирии производство продуктов выросло на 36%

Предприятия региона производят молока и молочной продукции почти на 22% больше нужного для самообеспеченности, свинины — на 150% больше, говядины — на 53,2%, сахара — в 6,7 раза (при учёте медицинской нормы 8 кг в год), растительного масла — в 6,8 раза, картофеля — на 50%, свежим огурцам — на 18%, помидорам — на 72%.