В Башкирии производство продуктов выросло на 36%

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в республике по итогам 11 месяцев прошлого года сложился на уровне 136,5%, напитков — 110%.
Производство мясных полуфабрикатов увеличено на 12,5%, нерафинированного растительного масла — на 5,5%, молока — на 4,8%, сыров — на 12,2%, сливочного масла — на 10%, воды — на 17%, безалкогольных напитков — 15,2%.
Предприятия региона производят молока и молочной продукции почти на 22% больше нужного для самообеспеченности, свинины — на 150% больше, говядины — на 53,2%, сахара — в 6,7 раза (при учёте медицинской нормы 8 кг в год), растительного масла — в 6,8 раза, картофеля — на 50%, свежим огурцам — на 18%, помидорам — на 72%.