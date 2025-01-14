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В Башкирии производство продуктов выросло на 36%

В Башкирии в январе-ноябре 2024 года произвели более 2 млн тонн продуктов и напитков на 170 млрд руб. Об этом сообщили в минсельхозе РБ.

Источник: Башинформ

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в республике по итогам 11 месяцев прошлого года сложился на уровне 136,5%, напитков — 110%.

Производство мясных полуфабрикатов увеличено на 12,5%, нерафинированного растительного масла — на 5,5%, молока — на 4,8%, сыров — на 12,2%, сливочного масла — на 10%, воды — на 17%, безалкогольных напитков — 15,2%.

Предприятия региона производят молока и молочной продукции почти на 22% больше нужного для самообеспеченности, свинины — на 150% больше, говядины — на 53,2%, сахара — в 6,7 раза (при учёте медицинской нормы 8 кг в год), растительного масла — в 6,8 раза, картофеля — на 50%, свежим огурцам — на 18%, помидорам — на 72%.

экономика
сельское хозяйство