Квитанции за холодную воду придут жителям Самары в начале февраля

В начале января в Самаре некоторых жителей смутило, что не пришли квитанции за декабрь за холодную воду и канализацию. Ресурсники объяснили, когда их ждать и что в них будет. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«Первые в этом году квитанции поступят в начале февраля 2025 года. В них будут указаны начисления за коммунальные услуги за январь на основе показаний, которые принимаются с 7 по 23 число. Квитанции за декабрь пришли в декабре», — рассказали в пресс-службе.
В февральских платежках отобразится и поощрительная скидка на три кубометра воды. Ее получат участники акции, которые до Нового года полностью оплатили долги и авансовые начисления за декабрь. В последнем месяце года все получили две квитанции: фактическую за ноябрь и авансовую за декабрь.