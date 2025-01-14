Эксперты ожидают ускорения инфляции до 9,4% через год

Более низкие цены на энергоресурсы и пересмотр вниз прогнозов по добыче нефти на текущий год (-1 млн тонн), высокие процентные ставки и инфляция, ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира и отток ликвидности в безопасные активы могут негативно отразиться на росте экономики РК: прогноз по росту ВВП через год составил 4,3 (4,4% за 11М24).