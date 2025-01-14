Эксперты ожидают ускорения инфляции до 9,4% через год

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в январе 2025 года.
Резюме
Ожидания экспертов по курсу нацвалюты продолжают ухудшаться восьмой месяц подряд на фоне продолжающегося ужесточения санкционного режима против РФ и ослабления рубля, перетока ликвидности из рисковых активов и экономик развивающихся стран в более безопасные инструменты, ожидаемых более низких цен на нефть, прогнозируемого увеличения импорта РК (реализация инфраструктурных проектов), крупных выплат по внешнему долгу РК (в текущем году предстоят выплаты по еврооблигациям Минфина на 2,5 млрд долларов).
Через месяц курс USD/KZT прогнозируется на отметке 527,3 тенге за доллар (524,1 ранее), а через год — 552,5 (545,2 ранее). Тем не менее баланс на валютном рынке может улучшиться в феврале, когда значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за прошедший год.
Перенос ослабления курса нацвалюты в цены может занять некоторое время, что вкупе с необходимостью оценки эффекта от ноябрьского повышения базовой ставки обусловит высокую вероятность ее сохранения на отметке в 15,25% на предстоящем 17 января заседании Национального банка РК.
При этом средняя оценка ожидаемой инфляции на годовом горизонте (9,4%) остается заметно выше ее текущих значений (8,6% по итогам 2024 года) и целевого показателя (5%), что может привести к необходимости сохранять жесткие денежно-кредитные условия в стране.
Через год базовая ставка может быть на 125 б.п. ниже ее текущего значения и составить 14,0%. Соответственно, реальная ставка опустится до 4,6% против текущего значения 6,65%, снижая привлекательность тенговых инструментов.
Ожидания по ценам на нефть через год сохраняются умеренно негативными (см. ниже) и могут быть обусловлены растущим предложением сырья, приостановкой нормализации монетарной политики в крупных экономиках, негативного влияния будущих торговых трений на мировую экономику.
Более низкие цены на энергоресурсы и пересмотр вниз прогнозов по добыче нефти на текущий год (-1 млн тонн), высокие процентные ставки и инфляция, ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира и отток ликвидности в безопасные активы могут негативно отразиться на росте экономики РК: прогноз по росту ВВП через год составил 4,3 (4,4% за 11М24).