$6 млрд потратили казахстанцы на онлайн-покупки в 2024 году

Это данные по итогам 11 месяцев 2024 года. В целом, с 2020 года электронная торговля в Казахстане выросла в пять раз. Однако, это ниже среднемирового уровня, отметил министр.
«2024 году общий объем глобального рынка электронной коммерции оценивается примерно в 6,3 триллиона долларов США с долей электронной торговли в 20%. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост электронной коммерции до 8,3 трлн. долларов США. Стремительно меняется структура торговли».
Казахстан имеет высокий потенциал развития, который обусловлен широким проникновением безналичных расчетов, развитием розничного финтеха, доступностью интернета, высокой долей молодого населения, более 8 миллионов человек, отметили в министерстве.
Ведомством был сформирован типовой портрет продавца онлайн и офлайн торговли. И по всем показателям онлайн торговля более эффективна, компании крупнее, более устойчивые, продажи и количество работников больше.
Активные онлайн-компании составляют 12,6% всех предприятий розничной торговли, при этом они:
- создают более 300 тысяч рабочих мест:
- производительность онлайн-торговли на 33% выше;
- обеспечивают 60% налоговых поступлений в секторе розничной торговли.
Торгующие онлайн компании заплатили больше налогов — 360 миллиардов тенге (681,1 миллиона долларов) против 240 миллиардов (454 миллиона долларов), хотя их доля на рынке количество самих компаний значительно меньше (505 тыс. против 73 тыс. компаний).
Минторг поставил новую цель — увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году. Это до 9,3 триллионов тенге (17,5 миллиардов долларов) в натуральном выражении, практически в три раза, с учетом роста объемов розничной торговли до 50 триллионов тенге (94,6 миллиардов долларов).