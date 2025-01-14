Долгострой с 30-летней историей сдали в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора.
Напомним, что работа над жилым комплексом, расположенным по адресу Архангельская, 4, в Канавинском районе Нижнего Новгорода, началась в 1990-х годах. Однако в 2013 году девелопер — ЗАО «Компания Гринлес» — был ликвидирован, и права на проект передали организации «Вселенная НН». Новый застройщик получил разрешение на продолжение работ лишь в 2017 году, а в 2019 году ему продлили аренду земли на три года.
Завершением проекта занималась компания ООО «КАСКАД ИНВЕСТ СЗ». Первоначально планировалось сдать объект во втором квартале 2024 года, но окончание строительства состоялось только в декабре, и заключение о соответствии проектной документации жилого комплекса «Дом у озера» было выдано незадолго до 2025 года.