Долгострой с 30-летней историей сдали в Нижнем Новгороде

Напомним, что работа над жилым комплексом, расположенным по адресу Архангельская, 4, в Канавинском районе Нижнего Новгорода, началась в 1990-х годах. Однако в 2013 году девелопер — ЗАО «Компания Гринлес» — был ликвидирован, и права на проект передали организации «Вселенная НН». Новый застройщик получил разрешение на продолжение работ лишь в 2017 году, а в 2019 году ему продлили аренду земли на три года.