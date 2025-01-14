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Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

АСТАНА, 14 янв — Sputnik. Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане, заявил Минторг Казахстана.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Руководство министерства торговли и интеграции вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.

«Глава ведомства Арман Шаккалиев предлагает внедрит электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности».

отметили в Минторге.

Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.

экономика
торговля