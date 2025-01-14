Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

«Глава ведомства Арман Шаккалиев предлагает внедрит электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности».