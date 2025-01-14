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Мэрия утвердила новый план по борьбе с киосками в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга внесла на рассмотрение городской думы новые правила по выносу нестационарных объектов торговли. Документ опубликован на официальном портале мэрии.

Источник: ЕАН

Согласно документу, предлагается ускорить сам процесс вывоза незаконных киосков. По новым правилам, киоски, торговые палатки или трейлеры должны быть вывезены с земельного участка в течение трех часов после обнаружения. Для остальных типов объектов установлен срок в 24 часа. В мэрии при этом отметили, что в других городах страны на вынос нестационарных объектов торговли дают 1−2 дня.

Как писал ЕАН, в прошлом году дума Екатеринбурга одобрила новое положение об условиях размещения киосков в уральской столице. Установлены новые размеры платы за размещение нестационарных торговых объектов, введены коэффициенты за размещение киосков вблизи остановок общественного транспорта и обеспечительный платеж за потенциальный демонтаж объектов. Принятое решение вступает в силу с 1 сентября 2024 года. К 2025 году, как не раз заявлял екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов, в сфере НТО уральской столицы должен быть наведен порядок.

торговля