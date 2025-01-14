Мэрия утвердила новый план по борьбе с киосками в Екатеринбурге

Как писал ЕАН, в прошлом году дума Екатеринбурга одобрила новое положение об условиях размещения киосков в уральской столице. Установлены новые размеры платы за размещение нестационарных торговых объектов, введены коэффициенты за размещение киосков вблизи остановок общественного транспорта и обеспечительный платеж за потенциальный демонтаж объектов. Принятое решение вступает в силу с 1 сентября 2024 года. К 2025 году, как не раз заявлял екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов, в сфере НТО уральской столицы должен быть наведен порядок.