На месте закрытого роддома № 17 на Вавиловых построят перинатальный центр

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Здание построят на месте закрытого аварийного роддома № 17. Там будут работать более 650 человек.
По мнению эксперта Главгосэкспертизы Марины Куртиковой, перинатальный центр не только поможет увеличить рождаемость в регионе, но и улучшит репродуктивное здоровье пациентов. Инновационные технологии будут использовать для предупреждения генетических заболеваний.
Проект предусматривает круглосуточный стационар на 249 мест, диагностическое отделение с женской консультацией, дневной стационар, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что производитель медицинской и ортопедической продукции «Тривес» начал возводить производственно-складской комплекс в промзоне Шушары. Площадь объекта составит 19,7 тыс. кв. м., он займет территорию около 1 га.