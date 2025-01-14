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На месте закрытого роддома № 17 на Вавиловых построят перинатальный центр

Проект инновационного шестиэтажного перинатального центра на улице Вавиловых площадью 49 тыс. кв. м. одобрила Главгосэскпертиза.

Источник: пресс-служба Главгосэкспертизы

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Здание построят на месте закрытого аварийного роддома № 17. Там будут работать более 650 человек.

По мнению эксперта Главгосэкспертизы Марины Куртиковой, перинатальный центр не только поможет увеличить рождаемость в регионе, но и улучшит репродуктивное здоровье пациентов. Инновационные технологии будут использовать для предупреждения генетических заболеваний.

Проект предусматривает круглосуточный стационар на 249 мест, диагностическое отделение с женской консультацией, дневной стационар, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что производитель медицинской и ортопедической продукции «Тривес» начал возводить производственно-складской комплекс в промзоне Шушары. Площадь объекта составит 19,7 тыс. кв. м., он займет территорию около 1 га.

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