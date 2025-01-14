На месте закрытого роддома № 17 на Вавиловых построят перинатальный центр

По мнению эксперта Главгосэкспертизы Марины Куртиковой, перинатальный центр не только поможет увеличить рождаемость в регионе, но и улучшит репродуктивное здоровье пациентов. Инновационные технологии будут использовать для предупреждения генетических заболеваний.