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Стали известны лучшие вакансии января в Краснодаре

Среди наиболее привлекательных предложений января — рабочие места в области ритейла и оптовых продаж, строительства и производства, финансов, логистики и транспорта, сферы услуг, а также в здравоохранении и IT-секторе.

В Краснодаре в этом месяце наиболее высокооплачиваемой вакансией стала должность врача-узиста. Специалист в этой области может рассчитывать на доход от 100 до 150 тысяч рублей.

Специалисту по управлению сетями связи готовы платить от 100 до 130 тысяч рублей.

Инженеру-программисту АСУ ТПот предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают каменщику и мастеру по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования.

В Москве на верхних строчках рейтинга оказалась позиция ведущего системного администратора, в Питере — финансового директора, в Казани — главного бухгалтера, в Красноярске — ветеринарного врача, в Самаре — руководителя службы экономической безопасности, в Екатеринбурге — главного конструктора, в городе-герое Волгограде — начальника электромонтажного участка, в Челябинске — руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации, в Перми — руководителя отдела оценки, уточнили в пресс-службе SuperJob.

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