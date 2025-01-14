Стали известны лучшие вакансии января в Краснодаре

В Москве на верхних строчках рейтинга оказалась позиция ведущего системного администратора, в Питере — финансового директора, в Казани — главного бухгалтера, в Красноярске — ветеринарного врача, в Самаре — руководителя службы экономической безопасности, в Екатеринбурге — главного конструктора, в городе-герое Волгограде — начальника электромонтажного участка, в Челябинске — руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации, в Перми — руководителя отдела оценки, уточнили в пресс-службе SuperJob.