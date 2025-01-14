Стали известны лучшие вакансии января в Краснодаре

В Краснодаре в этом месяце наиболее высокооплачиваемой вакансией стала должность врача-узиста. Специалист в этой области может рассчитывать на доход от 100 до 150 тысяч рублей.
Специалисту по управлению сетями связи готовы платить от 100 до 130 тысяч рублей.
Инженеру-программисту АСУ ТПот предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают каменщику и мастеру по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования.
В Москве на верхних строчках рейтинга оказалась позиция ведущего системного администратора, в Питере — финансового директора, в Казани — главного бухгалтера, в Красноярске — ветеринарного врача, в Самаре — руководителя службы экономической безопасности, в Екатеринбурге — главного конструктора, в городе-герое Волгограде — начальника электромонтажного участка, в Челябинске — руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации, в Перми — руководителя отдела оценки, уточнили в пресс-службе SuperJob.