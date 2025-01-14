Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая спецтехника пополнила парк волгоградских коммунальщиков

Автотранспортный парк «Концессий водоснабжения» пополнила современная гипохлораторная установка на базе автомобиля КамАЗ.

Цистерна емкостью 6 кубометров оснащена насосами для перекачки, а также автономным подогревателем, чтобы при минусовых температурах оборудование не обледеневало. Транспортное средство оборудовано системой ГЛОНАСС и тахографом.

— Новая техника будет использоваться для транспортировки хлора на водоочистные сооружения города, — рассказал ИА «Высота 102» начальник автотранспортного цеха «Концессий» Сергей Хомутов. — 8 класс опасности обеспечит безопасное и герметичное передвижение химических грузов, а 5-й экологический класс говорит о минимальных выбросах выхлопных газов в атмосферу.

Напомним, закупка современной спецтехники — одно из приоритетных направлений деятельности ресурсоснабжающей организации. Так, в 2024 году были приобретены 48 единиц, среди которых промывочные и илососные машины, мобильная лаборатория, краны и самосвалы.

ЖКХ