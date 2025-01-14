Новая спецтехника пополнила парк волгоградских коммунальщиков

— Новая техника будет использоваться для транспортировки хлора на водоочистные сооружения города, — рассказал ИА «Высота 102» начальник автотранспортного цеха «Концессий» Сергей Хомутов. — 8 класс опасности обеспечит безопасное и герметичное передвижение химических грузов, а 5-й экологический класс говорит о минимальных выбросах выхлопных газов в атмосферу.