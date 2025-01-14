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Где в Казахстане построят мультимодальные склады для развития электронной торговли

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова 14 января 2025 года на заседании правительства сообщила, что для обеспечения роста электронной торговли в республике развивается сеть современных складских комплексов, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Она отметила, что совместно с международными партнерами планируется построить мультимодальные склады в Алматы, Актобе, Алматинской и Туркестанской областях общей площадью более 85 тыс. кв. м.

«Объем инвестиций составит порядка 100 млн долларов. Эта инфраструктура станет основой как для внутреннего рынка, так и для развития трансграничной торговли».

подчеркнула Асель Жанасова.

Она считает, что стремительный рост электронной коммерции открывает для Казахстана уникальное окно возможностей и способствует развитию предпринимательства в регионах и усилению позиций Казахстана как логистического хаба Центральной Азии.

«Здесь ключевая роль “Казпочты” — обеспечить надежную инфраструктуру для рынка электронной торговли».

Спикер добавила, что к 2029 году количество посылок на человека достигнет уровня развитых стран — 27 посылок в год против текущих пяти. Это будет способствовать росту как локальных игроков, так и трансграничной торговли, доля которой достигнет 19%.

экономика
торговля