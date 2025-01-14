В Новороссийске завершается проектирование трех инженерных объектов

Проект «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийской республики от ул. Советов, далее по ул. Губернского до ул. Революции 1905 года, далее по ул. Мира до Набережной им. Адмирала Серебрякова, 25» находится на стадии получения заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Оно запланировано на апрель 2025 года.