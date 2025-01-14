В Новороссийске завершается проектирование трех инженерных объектов

В Новороссийске завершается проектирование трех важнейших инженерных объектов. Об этом сообщил руководитель управления строительства администрации Роман Карагодин в ходе аппаратного совещания при главе Новороссийска Андрее Кравченко.
Проект «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийской республики от ул. Советов, далее по ул. Губернского до ул. Революции 1905 года, далее по ул. Мира до Набережной им. Адмирала Серебрякова, 25» находится на стадии получения заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Оно запланировано на апрель 2025 года.
Проект "Канализование улиц Раевского, Фабричная, Планеристов в г. Новороссийск на стадии получения заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, которое также запланировано на апрель 2025 года. Реализация объекта обеспечит системойканализования порядка 60 домовладений.
Проект «Реконструкция очистных сооружений канализации “Алексино” получит заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации в феврале 2025 года. Работы улучшат систему очистки сточных вод и увеличат объемов принимаемых сточных вод.
Помимо этого, до конца 2025 года запланировано завершение проектно-изыскательских работ ещё по 7 объектам.