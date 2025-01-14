Вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют построить за 1,8 млрд рублей

Площадь участка для строительства второй очереди кладбища составляет около 40 га: 9,8 га предназначены для дорог и иных покрытий, 7,7 га — под объекты озеленения и 19,9 га — для размещения мест захоронения. Окончить работы планируется весной 2026 года.