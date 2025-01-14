В Царицыне построили еще три дома по программе реновации

«На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти пяти тысяч квадратных метров. В новостройке на Каспийской — 97 квартир площадью более пяти тысяч квадратных метров. Площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой, в районе с хорошей транспортной доступностью. Так, рядом расположены больницы и учебные заведения, магазины и другие объекты социально-бытового назначения. Для будущих жителей дома на Каспийской улице в шаговой доступности находятся станция метро “Царицыно” и одноименная станция второго Московского центрального диаметра», — уточнил Владислав Овчинский.