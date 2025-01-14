В Царицыне построили еще три дома по программе реновации

Жилые комплексы по программе реновации построили на юге столицы в районе Царицыно. Они расположены на Ереванской улице (дом 6, корпус 2), Каспийской (дом 28/1) и улице Бехтерева (дом 29, корпуса 1 и 2). Общая площадь новостроек превышает 43 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти пяти тысяч квадратных метров. В новостройке на Каспийской — 97 квартир площадью более пяти тысяч квадратных метров. Площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой, в районе с хорошей транспортной доступностью. Так, рядом расположены больницы и учебные заведения, магазины и другие объекты социально-бытового назначения. Для будущих жителей дома на Каспийской улице в шаговой доступности находятся станция метро “Царицыно” и одноименная станция второго Московского центрального диаметра», — уточнил Владислав Овчинский.
На придомовых территориях новых жилых комплексов предусмотрены детские площадки с безопасным покрытием, спортивные площадки и зоны отдыха для горожан. Специалисты также выполнили комплексное озеленение и смонтировали наружное освещение.
«Строительство домов проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые за все время суммарно провели около 30 выездных проверок. По результатам итоговых мероприятий комитет оформил заключения о соответствии новостроек проектной документации, после чего выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.