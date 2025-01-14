Пермский завод не оспорил акт о взыскании со структуры «Ростеха» 502 млн рублей

С соответствующим иском к АО обратилось министерство промышленности и торговли РФ. Как следует из материалов дела, ответчик в нескольких регионах страны софинансировал проекты по созданию станкостроительных производств, на эти цели из бюджета в 2014—2016 годах он получил 2,1 млрд руб. Среди прочих такое производство планировалось создать и в Перми, и «Станкопром» стал соучредителем АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ). Общество получило заем в размере 270 млн руб. В итоге производство было запущено, но с нарушением срока. Из-за этого АО «Станкопром» смогло взыскать с пермского предприятия 36 млн руб.