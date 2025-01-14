Страховые компании перечислили свердловчанам 20 млрд рублей

Рост выплат составил 31%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.
За три квартала прошедшего года объем премий на страховом рынке Свердловской области вырос с 26 до 38 млрд рублей.
В частности, взносы на страхование жизни выросли в 2,5 раза, достигнув 14 млрд рублей. 4 млрд рублей составила сумма премий по договорам добровольного медицинского страхования (+76%).
6,6 млрд рублей составили премии при покупке полисов каско (+25%). Рост объясняется увеличением продаж новых автомобилей и повышением стоимости машин и автозапчастей.
«МК-Урал» ранее писал, что жители Свердловской области увеличили на 32% мобильный интернет-трафик на сервисы по поиску работы, а количество пользователей на таких ресурсах стало больше на 12%.
Соискатели почти в два раза больше времени стали проводить времени на сайтах по трудоустройству. В среднем они проводят 63 минуты за месяц.