Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страховые компании перечислили свердловчанам 20 млрд рублей

За девять месяцев 2024 года страховые компании в Свердловской области выплатили своим клиентам почти 20 млрд рублей.

Рост выплат составил 31%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

За три квартала прошедшего года объем премий на страховом рынке Свердловской области вырос с 26 до 38 млрд рублей.

В частности, взносы на страхование жизни выросли в 2,5 раза, достигнув 14 млрд рублей. 4 млрд рублей составила сумма премий по договорам добровольного медицинского страхования (+76%).

6,6 млрд рублей составили премии при покупке полисов каско (+25%). Рост объясняется увеличением продаж новых автомобилей и повышением стоимости машин и автозапчастей.

«МК-Урал» ранее писал, что жители Свердловской области увеличили на 32% мобильный интернет-трафик на сервисы по поиску работы, а количество пользователей на таких ресурсах стало больше на 12%.

Соискатели почти в два раза больше времени стали проводить времени на сайтах по трудоустройству. В среднем они проводят 63 минуты за месяц.