В Екатеринбурге вывозить незаконные киоски будут быстрее

В Екатеринбурге начнут быстрее вывозить незаконные киоски. Власти города рассмотрят новые правила по выносу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.
Предполагается, что будет ускорен весь процесс и вывоз несанкционированных объектов, таких как киоски, торговые палатки и трейлеры. Сделать это можно будет в течение трех часов после их обнаружения. Для остальных типов объектов установлен срок в 24 часа.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге для киосков поднялась арендная плата. Соответствующий документ внесен в городскую думу. Об сообщил начальник Департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.
Весь город разделили на пять зон, с учетом основных транспортных потоков. Территория в центре и вдоль главных магистралей представляют собой первую зону. Для нее коэффициент максимальный.