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В Екатеринбурге вывозить незаконные киоски будут быстрее

Мэрия Екатеринбурга рассмотрит новые правила по выносу незаконных киосков.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге начнут быстрее вывозить незаконные киоски. Власти города рассмотрят новые правила по выносу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.

Предполагается, что будет ускорен весь процесс и вывоз несанкционированных объектов, таких как киоски, торговые палатки и трейлеры. Сделать это можно будет в течение трех часов после их обнаружения. Для остальных типов объектов установлен срок в 24 часа.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге для киосков поднялась арендная плата. Соответствующий документ внесен в городскую думу. Об сообщил начальник Департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.

Весь город разделили на пять зон, с учетом основных транспортных потоков. Территория в центре и вдоль главных магистралей представляют собой первую зону. Для нее коэффициент максимальный.

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