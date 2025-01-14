Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности

«Строительный комплекс в Республике Крым показал более 1 миллиона квадратных метров введенного в эксплуатацию недвижимого имущества. Вместе с тем, если проанализировать строительные материалы, которые были для этих строек использованы, в основном они с материка. И очень важно, чтобы мы локализовали производство здесь. Соответствующая сырьевая база позволяет это делать», — заявил министр.