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Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.

Источник: РИА "Новости"

Как работают промышленные предприятия Крыма.

По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работают более 1000 промпредприятий, из них 967 — в сфере обрабатывающей промышленности.

«Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции», — сказал министр.

К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая ⅓ поступлений в консолидированный бюджет республики, заметил он. «Это сегодня сердце нашей экономики», — оценил министр роль промышленности для республики.

Он отметил, что у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелируется с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года. И сегодня «ряд мероприятий предусматривает действительно амбициозные цели», подчеркнул Агаджанян.

«В прошлом году по итогам мы вышли где-то на 102% индекса промышленного производства. В этом году ставим цели на увеличение доли выпуска продукции и показатель 104%», — заявил министр.

Как будут развивать промышленность республики.

Сейчас в отрасли промышленности республики заняты 62 тысячи крымчан, добавил он. И их будет больше, поскольку число предприятий отрасли продолжит увеличиваться.

«Важно также создавать новые промышленные предприятия и работать над инвестиционными нишами, которые востребованы у нас в республике», — сказал Агаджанян.

Среди таких ниш, по его словам, ­собственное производство строительных материалов, которых в Крыму большой дефицит.

«Строительный комплекс в Республике Крым показал более 1 миллиона квадратных метров введенного в эксплуатацию недвижимого имущества. Вместе с тем, если проанализировать строительные материалы, которые были для этих строек использованы, в основном они с материка. И очень важно, чтобы мы локализовали производство здесь. Соответствующая сырьевая база позволяет это делать», — заявил министр.

Он привел в пример Бахчисарайский цементный завод, «который в прошлом году побил все рекорды по производству цемента». По словам Агаджаняна, этого удалось добиться благодаря как доставке сырья в Крым, так и использования внутреннего.

«Вместе с тем, благодаря тому, что производится цемент, есть ряд сопутствующих продуктов, строительных материалов, которые мы можем здесь производить. Это и сухие смеси, и штукатурка. Сегодня прорабатываем вопрос по строительству в республике нового завода газобетона, гипсокартона», — добавил Агаджанян.

Также важными являются операционные цепочки между малыми и крупными промышленными предприятиями, отметил он. Помогать дальнейшему развитию отрасли в целом и открытию новых предприятий будет промышленная инфраструктура, которая сегодня создается в регионе, подчеркнул министр.

Это и Феодосийский индустриальный парк, и Джанкойский машиностроительный завод, который первый попал в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для получения дополнительных мер поддержки.

По словам Агаджаняна, министерством уже проведен «анализ того, что в Крыму потребляют и что производят, и составлено так называемое “промышленное меню региона”. На его основе, в частности, будет привлекаться инвестор, который “сегодня приходит в любую отрасль Крыма”.