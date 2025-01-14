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В Новосибирске производители масла договорились не повышать цены до апреля

Подписано новое соглашение, направленное на стабилизацию цен на сливочное масло в регионе.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

В Новосибирской области подписано соглашение, которое направлено на стабилизацию цен на сливочное масло. Так, производители ООО «Болтовский маслосыркомбинат» и ООО «Тогучинское молоко» обязались не повышать цены на свою продукцию с 1 января до 1 апреля 2025 года.

Министерство сельского хозяйства региона продолжает работу по подключению других местных производителей молочной продукции к соглашению.

Также отмечается, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил продлить меры по сдерживанию цен на сливочное масло.

Напомним, что цены на мандарины в Новосибирской области увеличились на 24%