Управляющую компанию в Перми оштрафовали на 125 тысяч рублей за нарушения

В деятельности управляющей компании многоквартирного дома по улице Александра Щербакова, 25, нашли множественные нарушения, за что руководство УК оштрафовали на 125 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Сотрудники надзорного органа в ходе проверки установили, что компания нарушала лицензионные требования, связанные с неисполнением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, и ненадлежащим образом содержала общее имущество в доме.
По итогам проверки управляющая организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.