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Управляющую компанию в Перми оштрафовали на 125 тысяч рублей за нарушения

За дело взялась прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В деятельности управляющей компании многоквартирного дома по улице Александра Щербакова, 25, нашли множественные нарушения, за что руководство УК оштрафовали на 125 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Сотрудники надзорного органа в ходе проверки установили, что компания нарушала лицензионные требования, связанные с неисполнением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, и ненадлежащим образом содержала общее имущество в доме.

По итогам проверки управляющая организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

ЖКХ
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