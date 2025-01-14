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В Самаре на ручную уборку семи районов выделят 35 млн рублей

В Самаре проходит закупка у единственного поставщика для ручной уборки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на ручную уборку территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет МП «Благоустройство». На необходимые услуги готовы выделить крупную сумму. Так, начальная цена контракта составляет 35 миллионов рублей.

Объявление было размещено 13 января. Закупка проходит в формате у единственного поставщика. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с момента его подписания до 1 февраля 2026 года.

Напомним, ранее «КП-Самара» сделала подборку объектов, которые должны появиться в городе в 2025 году. Среди них магистраль «Центральная», преображение скверов и новая детская поликлиника.

ЖКХ