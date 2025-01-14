Хабаровский бизнес осваивает миллиарды

В Хабаровском крае за пять лет работы краевого фонда поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае свыше 2300 предпринимателей получили помощь на общую сумму 3,85 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это ключевые итоги участия региона в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство».
Как отметила директор фонда Наталья Шалимова, несмотря на сложности последних лет — пандемию, санкции, рост ключевой ставки, — малый бизнес региона не только справился с вызовами, но и продолжает развиваться.
«В 2024 году мы сумели удержать уровень поддержки, несмотря на инфляционные факторы. Так, за год предпринимателям выдали микрозаймы на сумму 572,5 миллиона рублей, что превысило показатель 2023 года. Этот рост подтверждает востребованность наших программ», — подчеркнула Наталья Шалимова.
Наиболее активно поддержку получают компании, работающие в розничной и оптовой торговле, общепите, строительстве, сельском хозяйстве, а также в индустрии красоты и медицинских услуг. Последние направления показывают устойчивый рост — за прошлый год займы оформили более 20 таких предприятий.
Большую популярность фонд завоевал благодаря гибким условиям кредитования. Ставки здесь существенно ниже рыночных и зависят от категории заемщиков: от 5% годовых для предпринимателей северных районов до 23,1% для других направлений.
Кроме того, в 2024 году фонд запустил новую программу — микрозайм «Технопром» для промышленных и технологических компаний. За первые четыре месяца действия программы выдано 10 займов на сумму 32,2 миллиона рублей.
«В 2025 году мы уделим особое внимание развитию продукции под зонтичным брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Для таких предпринимателей у нас разработана отдельная программа — “Хабаровский бренд”. Они смогут получить до 3 миллионов рублей под ставку 7,2% годовых», — рассказала Наталья Шалимова.
Фонд также планирует активизировать поддержку бизнеса в муниципалитетах и наладить взаимодействие с местными администрациями.