Хабаровский бизнес осваивает миллиарды

«В 2025 году мы уделим особое внимание развитию продукции под зонтичным брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Для таких предпринимателей у нас разработана отдельная программа — “Хабаровский бренд”. Они смогут получить до 3 миллионов рублей под ставку 7,2% годовых», — рассказала Наталья Шалимова.