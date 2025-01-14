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Крупнейший в стране молочный комплекс на 10 тысяч голов создан под Волгоградом

В Волгоградской области завершили инвестпроект в сфере АПК.

Источник: Комсомольская правда

В СП «Донское» создали один из крупнейших в стране молочных комплексов на 10 тысяч голов крупного рогатого скота (КРС). С господдержкой там возвели более 60 объектов. Результаты реализации проекта 14 января оценил губернатор Андрей Бочаров.

За пять лет на предприятии в пять раз увеличили поголовье КРС, построили систему орошения, доильно-молочный блок, новые коровники и телятники, санпропускник и дезбарьер, кормовой склад и другие объекты. Все это по новым технологиям, а каждая корова здесь состоит на цифровом учете. Сейчас в СП «Донское» в сутки получают до 120 тонн молока. Задача на ближайший год — вывести новые производственные площадки на плановые показатели.

«По итогам в комплексе будет около 11 тысяч голов КРС. Порядка 41 тысячи тонн молока будет производиться здесь, в Калачевском районе», — обозначил перспективы Андрей Бочаров.