Крупнейший в стране молочный комплекс на 10 тысяч голов создан под Волгоградом

За пять лет на предприятии в пять раз увеличили поголовье КРС, построили систему орошения, доильно-молочный блок, новые коровники и телятники, санпропускник и дезбарьер, кормовой склад и другие объекты. Все это по новым технологиям, а каждая корова здесь состоит на цифровом учете. Сейчас в СП «Донское» в сутки получают до 120 тонн молока. Задача на ближайший год — вывести новые производственные площадки на плановые показатели.